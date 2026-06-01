Глава МИД Молдавии поддержал объединение с Румынией

Министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, если в стране проведут референдум по этому вопросу, он отдаст свой голос за объединение.

«Вопрос вхождения Молдавии в состав Румынии не должен быть табуированным. <...> Эта дискуссия является частью политического процесса в стране. Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения», — сказал Попшой радиостанции «Голос Бессарабии».

Как отметил глава молдавского МИД, предметное обсуждение возможного объединения начнётся только после того, как эту идею широко поддержат жители обеих стран. Также, по его словам, потребуется высокая степень готовности к такому шагу со стороны Молдавии и Румынии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воспринимает разговоры о возможной потере суверенитета Молдавии «с ужасом». По его словам, его шокируют сообщения о том, что республика готова фактически войти в состав другого государства.