26 мая, 11:51

Лукашенко ужаснулся разговорам о возможной утрате суверенитета Молдавией

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «с ужасом» воспринимает разговоры о потенциальной утрате суверенитета Молдавией. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером местных социалистов Игорем Додоном.

«По-дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер указал на высокую цену независимости для любой страны. Он попросил бывшего президента Молдавии и его сторонников ни в коем случае не допустить уничтожения республики.

Санду дала «зелёный свет» возможному объединению Молдавии и Румынии

Ранее Александр Лукашенко призвал Молдавию «не резать пуповину» в отношениях со странами бывшего СССР. По словам президента Белоруссии, он всегда с большим уважением относился к республике и её народу.

Матвей Константинов
