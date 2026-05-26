Лукашенко призвал Молдавию «не резать пуповину» с бывшими странами СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Молдавии не рвать отношения с бывшими странами Советского Союза. Политик напомнил, что это взаимовыгодные связи, сложившиеся исторически. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который сейчас является председателем Партии социалистов Республики Молдова.

«Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване — это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране. И мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Президент признался, что с ужасом слышит о якобы возможном объединении Молдавии с другой страной ради продолжения евроинтеграции. Лукашенко выразил уверенность, что Кишинёву нужен суверенитет и независимость, а не подобные шаги в ЕС.

Ранее глава МИД Молдавии Михаил Попшой пояснил, что Кишинёв фактически уже не участвует в делах СНГ и взял курс на евроинтеграцию, но рвать экономические связи с Москвой не намерен. Также в Кишинёве гуляют слухи о возможном объединении с Румынией. Как считают политологи, стремление Молдовы к такому единению необходимо для ускорения вступления страны в Евросоюз, тем более что Бухарест вряд ли будет возражать.