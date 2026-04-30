«Запасной аэродром»: Политолог объяснил, чем грозит объединение Молдавии и Румынии

Стремление Молдовы объединиться с Румынией для ускорения вступления в Евросоюз является логичным шагом, тем более что Бухарест вряд ли будет возражать. Такое мнение выразил политолог Георгий Бовт.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что унионистский сценарий мог бы ускорить евроинтеграцию республики. Она также допустила вступление в ЕС без Приднестровья и подтвердила намерение подготовить страну к членству к 2030 году, подчеркнув необходимость серьёзных реформ, особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

Как заметил Бовт в комментарии для RTVI, заявления Санду напрямую связаны с нынешней динамикой расширения ЕС. В отличие от Грузии, где переговоры застопорились, Молдова продвигается к членству заметно успешнее. Эксперт также считает, что Румыния не станет препятствовать объединению, однако заметил, что Приднестровье тоже может задуматься о своём будущем.

Между тем опросы фиксируют, что объединение с Румынией поддерживают лишь 29% жителей Молдовы, а против выступают 54%. Молдавский политический комментатор Корнелиу Чуря назвал риски такого сценария слишком высокими и предположил, что Кишинёв, опасаясь не попасть в ЕС, заранее готовит себе «запасной аэродром». Он также отметил, что для решительных шагов в этом направлении нет ни общественной поддержки, ни понимания со стороны Евросоюза.

По мнению политолога, главная проблема для России — не сам выход Молдавии из СНГ, а судьба Приднестровья с российскими миротворцами и крупным складом боеприпасов. Глава МИД Молдавии Михаил Попшой пояснил, что Кишинёв фактически уже не участвует в делах Содружества и взял курс на евроинтеграцию, но рвать экономические связи с Москвой не намерен.