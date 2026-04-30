Парламент Молдавии намерен денонсировать очередное соглашение в рамках СНГ — договор о распределении вагонов и контейнеров бывшего минтранса СССР. Вопрос вынесут на заседание 30 апреля в Кишинёве. Информация следует из повестки ближайшего заседания парламента.

Речь идёт о документе, который стороны заключили в Минске 22 января 1993 года. Он регулирует раздел парков грузовых вагонов и контейнеров, доставшихся республикам после распада Советского Союза. Проект денонсации уже включили в повестку дня.

Молдавия в рамках СНГ заключила 283 соглашения. Из них республика денонсировала 76 договоров. Ещё 60 соглашений сейчас находятся в процессе денонсации.

С 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ, хотя остаётся членом организации. Власти страны также заявили о намерении переориентировать экспорт на западные рынки. Президент Майя Санду объясняла денонсацию соглашений необходимостью привести международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и целями евроинтеграции. Оппозиция критикует этот курс и указывает на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

Парламентарии рассмотрят документ 30 апреля. Если депутаты поддержат денонсацию, Молдавия потеряет доступ к общей системе распределения подвижного состава на постсоветском пространстве.

Ранее российский посол в Кишинёве Олег Озеров заявил о поставках беспилотников из Молдавии Вооружённым силам Украины. По словам дипломата, Москва зафиксировала производство дронов в городе Вадул-луй-Водэ. Ранее через территорию Молдавии шёл только транзит военной помощи Киеву. Теперь, по данным российской стороны, речь идёт о собственном производстве летательных аппаратов, которые затем используют для ударов по российским позициям. В МИД Молдавии заявление посла пока не комментировали. Москва оставляет за собой право предпринять ответные меры для обеспечения собственной безопасности.