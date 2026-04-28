Москва зафиксировала факт нарушения Молдавией собственного нейтрального статуса. Как заявил посол РФ в Кишинёве Олег Озеров в беседе с ТАСС, республика поставляет Вооружённым силам Украины беспилотные летательные аппараты.

«Мы зафиксировали производство беспилотников в городе Вадул-луй-Водэ. По нашим данным, они поставляются на нужды ВСУ», — подчеркнул дипломат.

Ранее неоднократно сообщалось, что через территорию Молдавии идёт транзит военной помощи Киеву. Однако теперь речь идёт не просто о транзите, а о собственном производстве дронов, которые затем используются для ударов по российским позициям.

В МИД Молдавии пока не комментируют заявление российского посла. Однако, если информация подтвердится, это может серьёзно подорвать доверие между двумя странами и поставить под вопрос декларируемый Кишинёвом нейтралитет. Москва, в свою очередь, оставляет за собой право предпринять ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой. Только в Молдавии зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций, и значительная их часть задействована в информационной работе, направленной против взаимодействия с Россией.