Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 10:22

В СБ заявили о дискредитации сотрудничества с РФ в Армении и Молдавии через НПО

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой. С таким заявлением выступил заместитель секретаря органа Алексей Шевцов.

По его словам, в Молдавии зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций, а в Армении — порядка девяти тысяч. Он отметил, что значительная часть этих структур, по его оценке, задействована в информационной работе, направленной против взаимодействия с Россией.

«Может быть, не все, но большая часть — явно работают над дискредитацией двусторонних отношений, дискредитацией интеграционных процессов на пространстве ближнего зарубежья», — сказал Шевцов, выступая на полях конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ» в Москве.

Ранее сообщалось, что после выхода Молдавии из СНГ взаимодействие с Россией может быть сведено к минимуму. Кишинёв уже давно сменил политический курс и продолжает двигаться в сторону конфронтации. Такая линия может сохраняться длительное время, если внешние факторы не изменятся.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • Молдавия
  • Совбез РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar