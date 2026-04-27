В Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой. С таким заявлением выступил заместитель секретаря органа Алексей Шевцов.

По его словам, в Молдавии зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций, а в Армении — порядка девяти тысяч. Он отметил, что значительная часть этих структур, по его оценке, задействована в информационной работе, направленной против взаимодействия с Россией.

«Может быть, не все, но большая часть — явно работают над дискредитацией двусторонних отношений, дискредитацией интеграционных процессов на пространстве ближнего зарубежья», — сказал Шевцов, выступая на полях конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ» в Москве.

Ранее сообщалось, что после выхода Молдавии из СНГ взаимодействие с Россией может быть сведено к минимуму. Кишинёв уже давно сменил политический курс и продолжает двигаться в сторону конфронтации. Такая линия может сохраняться длительное время, если внешние факторы не изменятся.