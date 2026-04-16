Курс на русофобию: Что будет с отношениями РФ и Молдавии после выхода Кишинёва из СНГ
Политолог Брутер: После выхода из СНГ Молдавия возьмёт курс на русофобию
После выхода Молдавии из СНГ отношения с Россией будут разорваны настолько, насколько это вообще возможно, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Кишинёв свой политический вектор давно сменил. Курс на русофобию станет основным для нынешнего руководства Молдовы, и так будет продолжаться, я думаю, до того момента, пока Запад по тем или иным причинам сам не захочет его поменять. Если вообще захочет.
Эксперт добавил, что Молдавия уже не участвует в СНГ в полном смысле этого слова, а после официального выхода из содружества ей придётся пройти переходный период, когда ряд обязательств продолжит действовать. Затем же, прогнозирует Брутер, отношения с Москвой у Кишинёва ухудшаться ещё больше или вовсе прекратятся.
Напомним, Молдавия официально объявила, что выйдет из СНГ в апреле 2027 года, соответствующее уведомление уже направлено в Минск.
