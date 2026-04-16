16 апреля, 05:27

В Кремле прокомментировали выход Молдавии из СНГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

В Кремле выразили огорчение в связи с намерением властей Молдавии прекратить членство в Содружестве Независимых Государств. Позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прямой вопрос журналистов о том, как оценивают в Москве подобные шаги Кишинёва, представитель Кремля был краток. Он ответил: «Мы сожалеем».

Данный внешнеполитический курс официальных лиц республики давно стал очевидным. Президент Майя Санду последовательно выступает за разрыв экономических и политических контактов с интеграционным объединением, считая такое партнёрство неэффективным.

МИД настаивает на возобновлении диалога по Приднестровью в формате «5+2»

Молдавия решила выйти из СНГ в рамках своей стратегии евроинтеграции. Основная причина — стремление полностью переориентироваться на Европейский союз, где ЕС уже является главным торговым партнёром. С 2022–2023 годов Молдавия уже де-факто игнорировала заседания СНГ, денонсировала более 70 соглашений и перестала платить взносы. Выход из уставных документов (Соглашение о создании СНГ, Протокол и Устав) парламент одобрил 2 апреля 2026 года, уведомление отправлено 8 апреля — официальный выход произойдёт 8 апреля 2027 года.

Оксана Попова
