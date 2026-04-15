Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года, соответствующее уведомление уже направлено в Минск. Об этом журналистам заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.

«После промульгации президентом Майей Санду решений парламента о денонсации соглашений об участии Молдавии в СНГ, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске. Мы получили подтверждение о его получении, в апреле 2027 года республика должна официально покинуть СНГ», — сказал министр.

Отношения Молдавии и СНГ достигли точки невозврата в 2026 году: 2 апреля парламент страны во втором чтении окончательно утвердил денонсацию Соглашения о создании СНГ, его Устава и протокола к нему, завершив тем самым юридический выход республики из уставных органов организации. Кишинёв аргументировал это решение якобы «системным нарушением Россией базовых принципов Содружества, в частности принципов территориальной целостности и нерушимости границ», на фоне конфликта на Украине и «незаконного военного присутствия в Приднестровье».

Данный шаг, инициированный проевропейским правительством, стал логическим завершением курса на евроинтеграцию и сопровождался денонсацией более 70 отраслевых соглашений. При этом, как заявил генсек СНГ Сергей Лебедев, за Молдавией останется действие более 200 соглашений (в основном экономических и социальных), а сотрудничество продолжится на двустороннем уровне, что теоретически оставляет возможность для возврата в будущем.

Ранее в Молдавии появилась петиция с требованием лишить президента Майю Санду международных наград и почётных званий. Инициаторы документа утверждают, что основания для присуждения этих наград больше не соответствуют нынешней ситуации в стране. В петиции уточняется, что речь идёт о премиях, которые были вручены за вклад в развитие демократии и европейских ценностей.