Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-российские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне. Своё мнение глава правительства высказал в ходе правительственного часа в парламенте.

«Отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне, чем были прежде. Посмотрите динамику встреч руководителей Армении и России, телефонных разговоров, контактов визитов и сравните с предыдущим периодом», — сказал он.

Пашинян заявил, что поддерживает рабочие контакты с президентом России и главой правительства, подчеркнув, что Венгрия не спорила, не спорит и не будет спорить с Россией. Он отметил, что все попытки втянуть страну в политическую или экономическую конфронтацию тщетны.

Пашинян также заявил, что те, кто в Армении пророчит экономическую войну между странами, пытаются парализовать и уничтожить ЕАЭС. Глава правительства назвал свой недавний визит в Москву удачным и сообщил, что стороны достигли стратегических договорённостей по углублению отношений в разных сферах.

«Те, кто хочет нарушить дружбу и братство между Арменией и Россией, являются иностранными агентами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что после публичной встречи президента Владимира Путина и Никола Пашиняна 1 апреля между ними состоялся более жёсткий закрытый разговор. Москва пришла к выводу, что договориться с Пашиняном не удаётся, и может перейти к «практическим шагам», включая ограничения в отношении связанных с властями Армении компаний.

Напомним, 1 апреля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. В публичной части Путин заявил, что Армения не может одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС, а Пашинян признал это, но отметил намерение совмещать членство в ЕАЭС с сотрудничеством с ЕС, пока это возможно. Позже Дмитрий Песков описал закрытую часть разговора как «откровенную, полезную и необходимую», опровергнув сообщения армянской газеты Hraparak о более жёстком тоне.