Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 апреля, 10:40

Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и Евросоюзом

Армении в будущем придётся определиться с внешнеэкономическим курсом на фоне планов по сближению с Евросоюзом. Об этом автору ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал намерения Еревана активизировать взаимодействие с европейскими структурами. Песков подчеркнул, что действующие интеграционные форматы уже дают Армении ощутимые преимущества. Речь идёт о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза.

Он отметил, что участие в объединении позволяет стране получать значительные доходы и демонстрировать более высокие темпы развития по сравнению с рядом других государств региона. Текущая динамика экономического роста Армении превышает средние показатели по СНГ, а также опережает темпы в России. Кроме того, Москва внимательно следит за внешнеполитическими ориентирами Еревана. В Кремле рассчитывают, что обсуждение ситуации вокруг Карабаха не будет сопровождаться обвинениями в адрес России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе возвращение страны в ОДКБ он считает маловероятным. Глава кабмина уточнил, что эта тема поднималась на его встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

