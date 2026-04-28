Служба безопасности Украины вербует в Молдавии агентов для осуществления терактов в России. Об этом сообщил на пресс-конференции в Кишинёве посол РФ Олег Озеров.

А ранее в Совете безопасности России заявили, что неправительственные организации в Молдавии и Армении участвуют в подрыве сотрудничества с Москвой. Только в Молдавии зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций, и значительная их часть задействована в информационной работе, направленной против взаимодействия с Россией.