«В Киеве слушайте, не морочьте голову»: Андрея Макаревича* не жалуют в Молдавии

Молдаване не жалуют «Машину времени». Рок-группа собралась выступить в Кишинёве и опубликовала в социальных сетях пост с анонсом, но обычные жители прямо пишут: им такое «творчество» не нужно, да и не по корману. К слову, стоимость билетов начинается от 35 долларов, а самые «жирные» места обойдутся в 2,1 тысячи за столик.

Например, один пользователь счёл группу более дешёвой заменой дуэта Лаймы Вайкуле и беглого иноагента Андрея Макаревича*, выступление которой сорвалось. Другие призывают министерство культуры обратить внимание на то, каких артистов привозят в республику, и отменить концерт.

«Даже за деньги не интересно», — пишет другой комментатор.

«Зачем нам Макаревич?», — не понимает житель молдавской столицы.

«В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову», — возмущается пользователь.

«Людям в Молдавии такие концерты не по карману», — признался аноним, пишет РИА «Новости».

Напомним, в Кишинёве отменили концерты Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле. Однако организаторы не успокоились и вместо дуэта решили привезти в молдавскую столицы лишь рокера с его «Машиной времени». Зрителям обещают вернуть деньги.

