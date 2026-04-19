Концерт Макаревича* и Вайкуле в Кишинёве не состоится

Концерт Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, который должен был пройти 24 апреля в Кишинёве, отменён. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Сообщаем вам, что мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам, не зависящим от организаторов», — гасит объявление.

Организаторы извинились перед зрителями за доставленные неудобства и поблагодарили за понимание. Подробности причин отмены не уточняются. Вместо отменённого концерта зрителям предложили посетить выступление группы «Машина времени», которое запланировано на 14 июня в Кишинёве. При этом в соцсетях под анонсом концерта жители Молдавии активно обсуждали мероприятие, часть пользователей высказывала недовольство.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* не обращался к российским дипломатам за помощью в связи с военной эскалацией с Ираном. Также о проблемах в консульство не заявляли и другие беглые звёзды — например, комики Максим Галкин* и Семён Слепаков*.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».