Макаревич* оказался в эпицентре ударов по Израилю и прописался в бункере

Андрей Макаревич* не успел слинять из Израиля с началом войны против Ирана и теперь вынужден прятаться от обстрелов в собственном доме. По данным SHOT, певец уже перенёс мартовские концерты на ноябрь, они пройдут на Кипре. Сорвались и другие поездки, а также светские мероприятия.

Сейчас некогда легендарный советский рокер застрял между Тель-Авивом и Хайфой, и именно туда чаще всего «прилетает». Почти всё время Макаревич* сидит с семьёй в бомбоубежище, а когда не успевает добежать — прямо под лестницей.

Напомним, несмотря на очевидную опасность для жизни, всё ещё гражданин России Андрей Макаревич* не обращался к дипломатам за помощью. Также о проблемах в консульство не заявляли и другие беглые звёзды — например, комики Максим Галкин* и Семён Слепаков*.

