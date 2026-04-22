Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 07:18

Суд в Орле обязал сервис Zaycev.net удалить песню рэпера Oxxxymiron*

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Суд в Орле обязал музыкальный сервис Zaycev.net удалить песню рэпера Oxxxymiron*, признанную экстремисткой. Это следует из материалов, с которыми ознакомились журналисты.

Речь идёт о композиции «Последний звонок» на сайте mp3party.net, принадлежащем сервису, пишет РИА «Новости». В ней Мирон Фёдоров* публично оправдывает терроризм и массовые убийства.

Слухи об онкологии Оксимирона* оказались прикрытием репутационного скандала

Напомним, Мирон Фёдоров* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. На родине против рэпера возбуждено уголовное дело о нарушении правил деятельности иностранного агента. Исполнитель заочно арестован и объявлен в розыск. Дело передано в суд.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Oxxxymiron
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar