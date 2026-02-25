Уголовное дело против рэпера Oxxxymiron* передано в суд Петербурга

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мирона Фёдорова* (рэпер Oxxxymiron*). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Следствие установило, что Федоров*, будучи признанным иноагентом, в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушения, но продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.

Напомним, Мирон Фёдоров* (Oxxxymiron*) покинул Россию после начала СВО. В 2022-м он стал выступать против действий российских Вооружённых сил, после чего Минюст РФ признал его иноагентом. В 2023-м был запрещён трек рэпера «Ойда», а в прошлом году МВД России объявило исполнителя в розыск. В начале февраля петербургский суд принял решение о заочном аресте артиста.

