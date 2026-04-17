Политолог объяснил, как «евровыбор» Майи Санду лишает Молдавию будущего

Молдавия объявила о выходе из СНГ в апреле 2027 года, но ключевая проблема для России — не сам выход, а будущее Приднестровья с российскими миротворцами и огромным складом боеприпасов. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Юрий Светов.

Глава МИД Молдавии Михаил Попшой пояснил, что страна фактически не участвует в делах СНГ и стремится к евроинтеграции, но экономических связей разрывать не намерена. Светов напомнил, что в советское время Молдавия развивалась и процветала, а после переориентации на ЕС она занимает лидирующие позиции в топе беднейших стран Европы.

Переориентация на Запад во многом связана с безвизовым режимом ЕС. Молдавские гастарбайтеры поехали на заработки в Европу, поскольку там платят больше, чем в РФ. Теперь власть в стране фактически выбирают трудовые мигранты, заинтересованные в дальнейшей евроинтеграции. Поэтому молдавский президент Майя Санду и проевропейские партии побеждают на выборах уже дважды.

Для Кишинёва разрыв с Россией — не только экономический, но и политический шаг к членству в ЕС и НАТО. Однако главная проблема — Приднестровье, где с советских времён находятся российские миротворцы.

«В Приднестровье ещё с советских времён находится огромное хранилище боеприпасов, на которое с завистью посматривает Украина. Там находятся наши миротворческие силы. И Молдавия всячески пытается заставить нас уйти оттуда. Вокруг этого конфликты были, есть и будут в ближайшие годы», — заключил эксперт.