26 мая, 09:56

Запущена процедура выхода Молдавии из СНГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sova502

Процедура выхода Молдавии из СНГ началась — исполком получил заявление Кишинёва о выходе из ключевых соглашений Содружества. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Молдова уведомила нас. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год», — заявил он в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, задачи, перспективы».

Одновременно с этим Молдавия захотела остаться в экономическом сотрудничестве СНГ.

Напомним, Молдавия официально объявила, что выйдет из СНГ в апреле 2027 года, соответствующее уведомление уже направлено в Минск.

Александра Вишнякова
