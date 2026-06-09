Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что украинское командование искусственно продлевает боевые действия. По его мнению, это делается для того, чтобы главарь киевского режима Владимир Зеленский мог оставаться у власти. Своей точкой зрения Соскин поделился, выступая в эфире собственного YouTube-канала.

«Мясорубка всё время усиливается. Уже фактически скоро населения не останется. Потому что власти некомпетентные, жадные, бабло пилят и решают какие-то свои задачи и всё. Значит, тупое командование, тупой Сырский и его окружение. Они либо ничего не делают там, либо употребляют что-то. Их надо просто выгнать вместе с Зеленским. Вот и всё», — подчеркнул он.

Соскин также обратил внимание на крайне низкую поддержку главаря киевского режима среди граждан. По его словам, Зеленский «проиграл ещё тогда местные выборы», а его нынешний статус «выдающегося лидера» держится исключительно на продолжающейся бойне. Политолог напомнил, что уже третий год на Украине нарушается конституция, а выборы не проводятся.

«Народ для них — просто инструмент, чтобы получить больше денег у западных стран, которые заинтересованы в этом конфликте. Чем больше людей перебьют в Украине, тем лучше для киевского режима», — подчеркнул Соскин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Она заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов. По её словам, Зеленский, пребывая в Лондоне, вновь продемонстрировал отчаяние, дрожащей рукой выпрашивая новые транши денег, вооружений и живой силы.