Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Она заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов.

«Война для него — казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, Зеленский, пребывая в Лондоне, вновь продемонстрировал отчаяние, дрожащей рукой выпрашивая новые транши денег, вооружений и живой силы.

Захарова обвинила экс-комика в том, что он, проведя «безжалостную мобилизацию» лучших своих граждан, фактически «проиграл» собственный народ в карты, превратив его в пешек. Она добавила, что у «Банковой больше нечем банковать», поскольку «всё заложено на поколения вперёд».