Зеленский спустил украинский народ в «казино войны», заявила Захарова
Захарова: Война для Зеленского — это казино, где на кону жизни миллионов
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Она заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов.
«Война для него — казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. И вот теперь загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, Зеленский, пребывая в Лондоне, вновь продемонстрировал отчаяние, дрожащей рукой выпрашивая новые транши денег, вооружений и живой силы.
Захарова обвинила экс-комика в том, что он, проведя «безжалостную мобилизацию» лучших своих граждан, фактически «проиграл» собственный народ в карты, превратив его в пешек. Она добавила, что у «Банковой больше нечем банковать», поскольку «всё заложено на поколения вперёд».
А на днях в Лондоне прошла встреча Карла III с Зеленским. Экс-юморист поблагодарил монарха, британцев и всё Соединённое Королевство «за неизменную поддержку украинского народа». Этому предшествовали переговоры на Даунинг-стрит, где Зеленский общался с премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем около часа.
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