Зеленский расшаркался в благодарностях перед Карлом III

Король Великобритании Карл III провёл встречу с Владимиром Зеленским. Об этом проинформировала пресс-служба украинской стороны в соцсетях.

В публикации говорится, что гость выразил признательность монарху, британцам и всему Соединенному Королевству «за неизменную поддержку нашего народа».

Ранее в резиденции на Даунинг-стрит завершились переговоры Зеленского с премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануюлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Разговор продлился около часа.

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее уточнял повестку. По его данным, участники планировали сосредоточиться на том, чтобы расширить роль Европы в диалоге с Москвой. На этом фоне издание Le Monde отмечает настрой стран континента. Париж подталкивает союзников к поиску возможностей для возобновления контактов с РФ, пока США сконцентрированы на Иране.