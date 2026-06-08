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Регион
8 июня, 17:50

Зеленский расшаркался в благодарностях перед Карлом III

Зеленский встретился в Лондоне с Карлом III и поблагодарил за поддержку Киева

Обложка © TACC / ZUMA / POOL

Обложка © TACC / ZUMA / POOL

Король Великобритании Карл III провёл встречу с Владимиром Зеленским. Об этом проинформировала пресс-служба украинской стороны в соцсетях.

В публикации говорится, что гость выразил признательность монарху, британцам и всему Соединенному Королевству «за неизменную поддержку нашего народа».

Ранее в резиденции на Даунинг-стрит завершились переговоры Зеленского с премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануюлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Разговор продлился около часа.

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Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее уточнял повестку. По его данным, участники планировали сосредоточиться на том, чтобы расширить роль Европы в диалоге с Москвой. На этом фоне издание Le Monde отмечает настрой стран континента. Париж подталкивает союзников к поиску возможностей для возобновления контактов с РФ, пока США сконцентрированы на Иране.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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