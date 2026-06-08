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8 июня, 14:38

Предложение без шансов на успех: Почему план Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера обнуляет шансы на мир

«Страна»: РФ не примет условия, намеченные на встрече Зеленского с лидерами ЕС

Обложка © X / bundeskanzler

Обложка © X / bundeskanzler

Европейские лидеры согласовали переговорную рамку, делающую согласие России на прекращение огня маловероятным. Такой вывод следует из публикации издания «Страна», проанализировавшего итоги встречи в Лондоне.

В заявлении, принятом Владимиром Зеленским, Фридрихом Мерцем, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером, остановка конфликта по линии фронта названа отправной точкой диалога. Одновременно туда включили тезис о последующем размещении иностранных войск на украинской территории. В Москве ранее категорически отвергали подобный сценарий.

Позиция Кремля остается неизменной. Президент РФ Владимир Путин вновь подтвердил, что выступает не только против иностранного контингента, но и против перемирия по текущей линии соприкосновения, настаивая на выводе ВСУ из Донбасса.

Авторы материала предполагают, что в Киеве и Европе не уверены в непреклонности РФ. Допускается гипотетическая возможность, что Москва неожиданно пойдёт на заморозку конфликта. Тогда украинской стороне станет трудно отказываться от переговоров.

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Чтобы свести эту вероятность к нулю, выдвигаются дополнительные требования. Что касается ввода европейских сил, издание называет два препятствия. Первое — отсутствие резолюции Совбеза ООН, которую заблокирует РФ, и прочного мира без согласия воюющей стороны.

Вероятность появления иностранных войск даже после заморозки боёв близка к нулю. Любая «разморозка» втянет европейцев в прямой конфликт с ядерной державой, чего на Западе старательно избегали последние годы.

Второй момент касается логики процесса. Если цель — добиться согласия РФ на остановку огня, заявления о вводе войск следует отложить до перемирия. Публичное же озвучивание таких планов работает на обратный результат, даже если в реальности никто не намерен отправлять контингент в зону конфликта.

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Встреча прошла в воскресенье на Даунинг-стрит. Лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились координировать усилия по производству дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины. Кроме того, они наметили 5 условий для заключения мирной сделки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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