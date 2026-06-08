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Регион
8 июня, 09:54

Зеленский: Украина очень близка к созданию баллистической ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина скоро создаст собственную баллистическую ракету, которую можно будет использовать для нанесения ударов п РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам украинского политка, за годы конфликта и массированных атак страна развивала производство разных видов вооружений, включая беспилотники и ракеты. При этом баллистического оружия у Киева пока нет.

«У нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», — сказал глава киевского режима.

Зеленский умоляет ЕС о ракетах на британском телевидении
Зеленский умоляет ЕС о ракетах на британском телевидении

Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания, Франция и Германия договорились совместно производить оружие и системы ПВО для Украины. При этом страны ЕС по-прежнему настаивают на том, чтобы отправить туда западный военный контингент.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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