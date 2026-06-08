Украина скоро создаст собственную баллистическую ракету, которую можно будет использовать для нанесения ударов п РФ. Об этом заявил Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам украинского политка, за годы конфликта и массированных атак страна развивала производство разных видов вооружений, включая беспилотники и ракеты. При этом баллистического оружия у Киева пока нет.

«У нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», — сказал глава киевского режима.

Ранее Life.ru рассказывал, что Великобритания, Франция и Германия договорились совместно производить оружие и системы ПВО для Украины. При этом страны ЕС по-прежнему настаивают на том, чтобы отправить туда западный военный контингент.