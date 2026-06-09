Зеленский заявил, что открытое письмо Путину принесло ему «нужный результат»

Владимир Зеленский сообщил, что его обращение к президенту России Владимиру Путину принесло ожидаемый результат. Экс-комик отметил, что, хотя детали раскрыть не может, Украина нуждается в существенном усилии по наращиванию противоракетной обороны, и он считает, что цель, поставленная при отправке письма, была достигнута.

«У меня была цель, отправив письмо Путину, я думаю, что получил результат, который был нужен», — сказал Зеленский на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и стран Балтии в Таллинне.