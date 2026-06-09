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Регион
8 июня, 22:06

Небензя назвал письмо Зеленского провокацией и обвинил Киев в саботаже

Василий Небензя. Обложка © Постпредство РФ при ООН

Василий Небензя. Обложка © Постпредство РФ при ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина как неуклюжую провокацию. Он заявил, что документ призван скрыть отчаянные попытки Киева сорвать любые переговоры о путях урегулирования конфликта. По словам Небензи, Россия не заинтересована в имитации переговоров и в публичных спектаклях.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России В.В.Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией»,отметил дипломат.

Небензя добавил, что такие «шитые белыми нитками» манёвры не приближают мир. Он пояснил, что они демонстрируют неспособность к договору у правящих кругов в Киеве.

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Адресованное Путину письмо Зеленского с предложением переговоров и критикой российского руководства появилось 4 июня. Президент России, высказываясь о послании, отметил, что в нём содержатся «элементы хамства».

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Лия Мурадьян
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