Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина как неуклюжую провокацию. Он заявил, что документ призван скрыть отчаянные попытки Киева сорвать любые переговоры о путях урегулирования конфликта. По словам Небензи, Россия не заинтересована в имитации переговоров и в публичных спектаклях.

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России В.В.Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией», — отметил дипломат.

Небензя добавил, что такие «шитые белыми нитками» манёвры не приближают мир. Он пояснил, что они демонстрируют неспособность к договору у правящих кругов в Киеве.