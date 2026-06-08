Киевлянка, переехавшая в Россию до начала СВО и продолжающая следить за ситуацией на родине через соцсети и общение с оставшимися там знакомыми, рассказала, как город реагирует на письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину.

По её словам, местные жители возмущены тем, что в самый разгар ПМЭФ глава киевского режима написал Путину хамское послание, в котором после нескольких оскорбительных намёков и почти открытых угроз «добродушно» предложил встретиться для мирных переговоров. Теперь в столице ожидают ударов по Банковой, где находится офис Зеленского.

«Какими письмами Зеленский собирается нас спасти? Страна в полной разрухе: погибло 2,5 млн человек, ещё 9 млн прячутся за границей, смертность превысила рождаемость…» — цитирует kp.ru возмущённого киевлянина.

Напомним, 4 июня было опубликовано письмо Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина с предложением переговоров и критикой российского руководства. Власти РФ расценили публикацию как попытку получить поддержку Запада, а не как стремление к реальному урегулированию. Кроме того, Путин заявил, что письмо содержит «элементы хамства».