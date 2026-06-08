Лавров — о письме Зеленского: Вежливые люди так не поступают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опубликованное «письмо» Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину указывает на нежелание Киева вести переговоры.

По словам главы МИД РФ, документ был адресован лично российскому лидеру, но при этом, как отметил Лавров, его «почему-то» разослали по всему миру.

«Так, наверное, вежливые люди не поступают», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Лавров напомнил, что Владимир Путин подробно высказывался о вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу на ПМЭФ. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Путин оценил письмо Зеленского скорее как знак того, что переговоры Украине не нужны.

Обращение появилось на сайте Зеленского вечером в четверг. В нём он резко раскритиковал Путина, но в конце предложил начать прямой диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. Путин, комментируя письмо на ПМЭФ, указал на хамский тон и заявил, что встреча на высшем уровне возможна только после предварительных договорённостей.