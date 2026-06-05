Путин назвал неправильным переход Киева к публичным дискуссиям

Президент России Владимир Путин считает неправильным переход украинской стороны к публичной дискуссии. С таким заявлением глава государства выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя так называемое «открытое письмо» Владимира Зеленского.

«Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно, или совсем неправильно, то это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает», — сказал Путин.

Он добавил, что именно поэтому считает возможным рассказать о некоторых фактах, которые до этого не озвучивались публично.

Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический или пиар-ход. Президент России рассказал, что бегло прочёл письмо, которое ему показал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.