«Главное — дееспособность»: Путин ответил Зеленскому на упоминание о возрасте

Президент России Владимир Путин прокомментировал письмо Владимира Зеленского, которое ему дважды передавал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам главы государства, он ознакомился с содержанием только утром, поскольку накануне был занят на встрече с узбекским лидером.

Президент обратил внимание на несколько моментов. В частности, автор письма упомянул его возраст. Путин заметил, что размышлять о возрасте, конечно, полезно каждому, однако в его годы многие политические деятели продолжают выполнять свои функции, а некоторые и вовсе значительно старше. По его мнению, главное — это не цифры в паспорте, а способность работать.

«Что касается резиденций или парада — это не моё личное дело. Потом они давали нам информацию по этому поводу, сказали, что знали, что у нас там нет резиденции и так далее. Зачем они это делали — это другой вопрос», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором киевский режим заявил о стремлении завершить конфликт и выразил надежду на конструктивный ответ. Однако тон послания оказался далёк от дипломатического и, по мнению экспертов, больше напоминал политический пиар-ход. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин ознакомился с обращением.