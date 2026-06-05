Захарова: Я думаю, что письмо Зеленского видели все

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину видели, а комментарий по нему скоро дадут на соответствующем уровне. Об этом дипломат сказала журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

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«Я думаю, что все видели, конечно. Скоро прокомментируют на соответствующем уровне», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о письме. Других деталей представитель МИД не привела.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал открытое обращение к Путину с предложением о завершении конфликта. В Кремле до этого заявляли, что документ видели, однако президент России пока не успел с ним ознакомиться. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что официальных каналов общения между Москвой и Киевом сейчас нет.