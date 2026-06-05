Военкор Коц: Путин ещё заранее ответил на письмо Зеленского

Военкор Александр Коц заявил, что президент России Владимир Путин фактически ответил Владимиру Зеленскому ещё до того, как тот написал своё открытое письмо. Об этом журналист написал в колонке для kp.ru.

По мнению Коца, Киеву теперь остаётся лишь внимательно изучить позицию российского лидера, озвученную на ПМЭФ. Он считает, что Москва предельно ясно обозначила условия возможного диалога: переговоры могут идти только с учётом реального положения на фронте.

Коц отметил, что Путин заранее дал понять: информационные вбросы, попытки выторговать паузу и политические манёвры не изменят ход событий. По оценке военкора, Россия действует с позиции побеждающей стороны, тогда как Украина и её западные союзники постепенно теряют возможности.

«Зеленский ещё только готовил своё письмо, а Путин уже дал на него исчерпывающий ответ. Заранее. Так что в Киеве могут изучать», — написал Коц.

Отдельно военкор привёл данные, которые Путин озвучил о положении ВСУ. По словам президента, ежемесячные потери украинской армии составляют около 40 тысяч человек, дезертируют примерно 20 тысяч военных, а мобилизационное пополнение достигает лишь 15–16 тысяч человек в месяц.

Коц считает, что такая арифметика фактически работает против Киева: армия каждый месяц теряет гораздо больше людей, чем успевает восполнить. На этом фоне российские войска, по словам Путина, наступают по всей линии боевого соприкосновения.

«Нет места, где бы не было наступления российских войск», — подчеркнул президент.

По мнению Коца, единственный выход для Киева — принять условия России и завершить конфликт. Чем дольше украинская сторона затягивает процесс, тем тяжелее, считает он, будут будущие условия.

Также Коц отметил, что настоящее послание Зеленского адресовано вовсе не Владимиру Путину, а российскому обществу. Военкор считает, что обращение к президенту РФ — лишь внешняя оболочка, тогда как содержание письма рассчитано на давление на россиян и попытку раскачать настроения внутри страны.