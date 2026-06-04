«Ловят как собак»: Путин заявил о массовом дезертирстве и нехватке людей в ВСУ

Из украинской армии ежемесячно дезертируют примерно 20 тысяч человек, а мобилизация всё больше напоминает охоту за людьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. По его словам, граждан насильно забирают на фронт, потому что «воевать никто не хочет».

Путин отметил, что украинцев «на улицах ловят как собак бездомных». Он связал это с катастрофической нехваткой личного состава в ВСУ на фоне продвижения российских войск.

По словам президента, российская армия наступает по всем направлениям, тогда как украинские подразделения несут серьёзные потери. Путин утверждает, что ВСУ ежемесячно теряют около 40 тысяч человек.

При этом, по его данным, пополнение украинской армии составляет примерно 15 тысяч человек в месяц. Ещё около 20 тысяч, заявил Путин, каждый месяц бегут из войск.

С начала года число дезертиров в ВСУ, по оценке президента, достигло примерно 60 тысяч человек. Путин считает, что такая разница между потерями, пополнением и бегством военнослужащих неизбежно приведёт к дальнейшей утрате территорий Украиной.