В Киеве разочаровались в иностранных наёмниках, как замене дезертиров. Местные волонтёры заявили, что время военных романтиков прошло, а те, кто сейчас приезжает по контракту, служить не горят желанием. Об этом в беседе с изданием «Страна.ua» рассказал украинский волонтёр Роман Доник.

Он подверг критике саму идею массового найма добровольцев из-за рубежа. В качестве примера активист привёл опыт взаимодействия с выходцами из Колумбии. По его словам, если первые контрактники из этой страны действительно были мотивированы, то позже состав сменился.

«Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать», — пояснил Доник.

Он добавил, что колумбийцы массово уклонялись от отправки на передовую, настаивали на продолжении тренировок и нередко разрывали контракты. По словам Доника, рассчитывать на внезапный приток мотивированных бойцов больше не приходится.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о сокращении числа иностранных наёмников в рядах ВСУ из англоязычных стран и Германии, тогда как присутствие испаноговорящих боевиков фиксируется всё чаще. По его словам, если в начале конфликта интерес проявляли представители многих стран, то теперь у выходцев из англоязычных государств и Германии желание воевать практически отпало.