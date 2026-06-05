Не послание Путину, а попытка дестабилизации: Что не так с письмом Зеленского

Военкор Александр Коц разобрал письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину и заявил, что его настоящий адресат — не глава российского государства, а общество внутри РФ.

По мнению Коца, форма обращения к Путину выглядит лишь как внешняя оболочка. Содержание же, считает он, рассчитано на попытку давления на россиян и раскачку настроений внутри страны. В письме Зеленского нет реального стремления к компромиссу, экс-комик пытается говорить с Москвой с позиции силы, сопровождая это угрозами и шантажом, а не предложениями для мирного урегулирования.

Коц также связал послание с последними атаками Киева по российским объектам и событиями вокруг ПМЭФ. По его мнению, Зеленский пытается использовать их как аргумент в информационной кампании против России. Отдельно военкор отметил, что Киев продолжает делать ставку на тезисы об ухудшении жизни россиян, нехватке топлива, санкциях и международной изоляции. По версии Коца, таким образом Запад через Зеленского запускает новую волну давления на российское общество.

«Москва не раз показывала готовность к компромиссу, а Киев — упоротое нежелание договариваться. Что, собственно, и продемонстрировал своим письмом украинский фюрер. Оно скорее напоминает не мирную инициативу, а его известное соло на рояле. Такое же глупое и безвкусное», — пишет Коц для kp.ru.