Письмо Зеленского о мире в США сочли пиар-ходом
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Американская газета New York Times назвала публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире возможным пиар-ходом. Речь идёт об обращении, в котором он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.
В Москве на это ответили, что Зеленский может приехать в российскую столицу в любой момент, если действительно хочет разговаривать. Так письмо прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Письмо [Зеленского], по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом», — указано в статье.
Издание также обратило внимание на противоречивую подачу обращения. По его оценке, в документе сочетаются призывы к миру и элементы, которые могут лишь усиливать конфликт.
Напомним, накануне было опубликовано письмо Зеленского к Путину. В нём говорится, что Киев хочет завершить конфкликт. Глава МИД Украины Дмитрий Сибига сообщил, что послание направят российскому лидеру через дипломатические каналы. Министр подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный ответ. Однако тон письма можно назвать хамским. Эксперты считают, что экс-комик использует это обращение исключительно как очередной политический ход. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ.
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