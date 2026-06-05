Письмо Зеленского о мире в США сочли пиар-ходом

Американская газета New York Times назвала публикацию Владимиром Зеленским письма с предложением о мире возможным пиар-ходом. Речь идёт об обращении, в котором он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране.

В Москве на это ответили, что Зеленский может приехать в российскую столицу в любой момент, если действительно хочет разговаривать. Так письмо прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Письмо [Зеленского], по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом», — указано в статье.

Издание также обратило внимание на противоречивую подачу обращения. По его оценке, в документе сочетаются призывы к миру и элементы, которые могут лишь усиливать конфликт.