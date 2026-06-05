Экс-нардеп объяснил, зачем Зеленский внезапно заговорил о мире

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров назвал письмо Зеленского Владимиру Путину созданием иллюзии мира.

«Внутри украинского общества есть высокий уровень запроса на мир, и вся эта воинствующая риторика Зеленского и его окружения порядком достала. Поэтому нужно создавать иллюзию мира, заявляя, что надо бы закончить войну и встретиться с Путиным», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По мнению Килинкарова, ни сам Зеленский, ни его команда не хотят реального урегулирования. Более того, эти вопросы уже давно находятся вне компетенции украинской власти. Он добавил, что, судя по заявлениям из Европы, действенных шагов к мирным переговорам пока не видно.

Ранее МИД Украины Дмитрий Сибига заявил, что Украина рассчитывает на конструктивный ответ на обращение Путину. Однако опубликованное письмо Владимира Зеленского эксперты назвали хамским и расценили как очередной политический ход.