Во Франции назвали трёх истинных адресатов скандального письма Зеленского Путину

Владимир Зеленский написал открытое письмо не столько для российского президента Владимира Путина, сколько для самих украинцев и для европейских партнёров. Таким мнением поделился в интервью Le Figaro генерал запаса Оливье Кемпф.



«Как обычно, речь идёт о трёх адресатах: украинское общественное мнение, европейские союзники и, в некоторой степени, Дональд Трамп. Но с точки зрения Владимира Зеленского, главный адресат — это общественное мнение», — сказал он.

По его словам, Зеленский явно не собирался всерьёз предлагать Путину личную встречу, ведь иначе бы он просто не стал употреблять в письме грубые выражения и оскорбления. Своим обращением глава киевского режима хотел показать своему народу, что не надо складывать оружие и украинская армия продолжит вести бои. Также Зеленскому было важно составить письмо так, чтобы Европа считала его сторонником перемирия, но не вышло, отметил генерал.

Напомним, Владимир Зеленский в открытом письме, размещённом на его сайте, сначала грубо раскритиковал президента России Владимира Путина, а затем предложил провести личную встречу, на которой должны быть, по его мнению, представители Европы и США. Украинский политик также потребовал полностью прекратить боевые действия на период переговоров и обменять удерживаемых лиц по схеме «всех на всех». Путин заявил, что письмо содержит откровенное хамство. Российский лидер считает, что подобный формат обращения явно не способствует дипломатическим процессам.