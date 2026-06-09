Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что не видит возможности для диалога с Владимиром Зеленским.

«Зеленский – международный террорист, мы никогда с ним ни о чём не договоримся. И ликвидация его – одна из задач, которая должна решаться», — поделился эксперт.

По его убеждению, минимизировать риски большой войны можно, только «сломав хребет противнику». Делать это, считает Коротченко, следует всеми доступными средствами, не оглядываясь на чужое мнение.

Договорённости возможны лишь после того, как «режим Зеленского сдохнет», приводит kp.ru слова специалиста. Либо когда противник «наматывая кишки, приползёт подписывать мирное соглашение на наших условиях».

А ранее Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине. По словам главаря киевского режима, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и НАТО, которые пройдут в указанные месяцы.