Зеленский: Июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине

Июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и НАТО, которые пройдут в эти месяцы.

О том, что летом 2026 года будет последний шанс найти дипломатический выход из конфликта, ранее заявляла и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По её словам, если бои не остановятся в ближайшие месяцы, они затянутся на следующий год.