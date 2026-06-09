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9 июня, 10:27

Зеленский: Июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и НАТО, которые пройдут в эти месяцы.

AD: ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину для продолжения конфликта
AD: ЕС заставил Зеленского написать письмо Путину для продолжения конфликта

О том, что летом 2026 года будет последний шанс найти дипломатический выход из конфликта, ранее заявляла и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. По её словам, если бои не остановятся в ближайшие месяцы, они затянутся на следующий год.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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