Если дипломатический выход не будет найден этим летом, боевые действия на Украине затянутся на следующий год. Такой прогноз в соцсети X опубликовала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она допустила, что конфликт будет продолжаться как минимум до марта, если стороны не заключат хотя бы шаткое прекращение огня или договорятся о прекращении масштабных обстрелов.

Причину такого развития событий Мендель видит в политическом календаре Соединённых Штатов. По её мнению, единственный жизнеспособный посредник и влиятельный игрок окажется озабочен промежуточными выборами, а затем зимними каникулами. Бывший представитель украинского главаря также резко высказалась о текущей риторике Киева.

«Нам скажут «потерпеть ещё немного», и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет», — подчеркнула она.

Авторов таких сообщений Мендель назвала неглупыми людьми, которые, однако, считают глупой аудиторию.

Ранее, в апреле, позицию Москвы обозначал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявлял, что специальная военная операция будет идти до тех пор, пока Владимир Зеленский не наберётся смелости для заключения соглашения.

При этом представитель Кремля уточнял, что речь идёт не о перемирии, а о прочном и устойчивом мире.