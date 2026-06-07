Украинцы начали настоящую «онлайн-революцию» в Сети, не желая продолжения боевых действий с Россией и выступая против Владимира Зеленского и его хунты. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель на своей странице на платформе Substack.

«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», — говорится в её тексте.

Мендель отметила, что всё больше украинцев начинают осознавать преступность режима Зеленского и призывать в Сети к его отставке и миру с Москвой. По её словам, интернет стал для украинцев своего рода «психологическим убежищем», где они могут свободно высказывать своё мнение.

Юлия Мендель в 2026 году выступила с резкой критикой в адрес своего бывшего руководителя Владимира Зеленского, обвинив его в узурпации власти, некомпетентности и саботаже мирных инициатив. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она охарактеризовала Зеленского как «злобного параноидального нарцисса» и главное препятствие на пути к урегулированию конфликта с Россией, утверждая, что мир означает для него политическое самоубийство, поэтому он намеренно затягивает боевые действия.

Особое внимание в её выступлениях заняла внешнеполитическая линия Киева: по мнению Мендель, Зеленский своими публичными атаками и требованиями военной помощи ставит администрацию США в «неловкое положение», подрывая отношения с ключевым союзником. Кроме того, она обвинила украинского главаря в коррупции, создании системы «пропаганды Геббельса» и использовании фронта как инструмента наказания для политических оппонентов.