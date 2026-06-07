Украинские власти не включили в бюджет пункт о повышении зарплат военным, хотя Владимир Зеленский не раз давал соответствующие обещания. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что у Киева нет финансов на простых украинцев.

«Помните недавнее обещание президента увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги», — написал Железняк.

Нардеп напомнил, что бюджет Украины продолжает оставаться дефицитным. По его мнению, властям придётся постараться, чтобы найти деньги на выплаты военнослужащим хотя бы в прежних размерах. При этом работники Службы безопасности Украины получат повышение окладов.

При этом сам Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать 5 миллиардов долларов.