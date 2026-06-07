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Регион
7 июня, 14:01

В бюджет Украины не заложили деньги на громкое обещание Зеленского бойцам ВСУ

Нардеп Железняк: В бюджет Украины на 2026 год не включили повышение зарплат ВСУ

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские власти не включили в бюджет пункт о повышении зарплат военным, хотя Владимир Зеленский не раз давал соответствующие обещания. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что у Киева нет финансов на простых украинцев.

«Помните недавнее обещание президента увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги», — написал Железняк.

Нардеп напомнил, что бюджет Украины продолжает оставаться дефицитным. По его мнению, властям придётся постараться, чтобы найти деньги на выплаты военнослужащим хотя бы в прежних размерах. При этом работники Службы безопасности Украины получат повышение окладов.

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При этом сам Владимир Зеленский неофициально является самым богатым человеком на Украине и держится в лидерах по данному показателю в Европе. Личное состояние главаря киевского режима может достигать 5 миллиардов долларов.

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Татьяна Миссуми
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