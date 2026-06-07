«Абсолютная диктатура вне контроля»: На Украине объяснили, почему Зеленский не согласится на мир
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад не позволит Киеву завершить конфликт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Западные покровители не дадут разрешения Киеву закончить конфликт. Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Экс-советник утверждает, что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому поставили жёсткое условие. «Ему чётко сказано, что он должен воевать. Они не выпустят ни одного украинца, чтобы все мужчины могли погибнуть», — сказал Соскин.
По мнению эксперта, Зеленский полностью зависит от иностранных кураторов. Он лишь озвучивает и выполняет директивы, поступающие извне.
Соскин охарактеризовал сложившуюся систему власти как бесконтрольную диктатуру. Он отметил, что на потери среди гражданского населения и масштаб разрушений никто из руководителей уже не реагирует.
«Режим Зеленского — это абсолютная диктатура. Он находится вне критики, а внутри страны ему на всех плевать», — заявил политолог. Контроль над ситуацией, по его словам, осуществляют только заокеанские спонсоры.
Ранее сложности в переговорах с украинским главарём отмечал и президент США Дональд Трамп. Американский лидер признался, что заключать сделки с президентом России Владимиром Путиным для него гораздо проще, чем с Зеленским.
В то же время Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил открытость к мирному урегулированию, подчеркнув при этом позитивную для ВС РФ динамику на передовой.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.