Европейские лидеры оказывают давление на Владимира Зеленского, принуждая его к агрессивной риторике в общении с Москвой. Как сообщает издание AntiDiplomatico, подобные действия направлены на срыв потенциальных мирных инициатив и дальнейшую эскалацию противостояния. Именно поэтому главарь киевского режима написал письмо в адрес российского руководства, указано в материале.

Аналитики издания отмечают, что именно Старый Свет выступает главным спонсором текущего кризиса, снабжая киевские власти финансовыми средствами и вооружением. По мнению авторов материала, западные партнёры прямо заинтересованы в том, чтобы боевые действия не прекращались.

«Другими словами, именно Европа спонсирует Киев и финансирует его деньгами и оружием; именно Европа хочет, чтобы война продолжалась», — утверждают журналисты.

По версии AntiDiplomatico, от украинского лидера требуют составлять послания российскому руководству в такой манере, чтобы у Кремля не оставалось иного выбора, кроме продолжения активных действий. Подобная стратегия, по мнению обозревателей, нацелена на то, чтобы президент России был вынужден «недвусмысленно призвал войска "продолжать работу"».

Таким образом, авторы публикации полагают, что мирный процесс блокируется искусственно. Позиция европейских столиц, согласно представленному мнению, исключает возможность дипломатического урегулирования в ближайшей перспективе.