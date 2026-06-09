Владимиру Зеленскому следовало сначала отменить собственный указ о запрете вести переговоры с Россией, а не публиковать «открытое письмо». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал это на заседании Совета Безопасности.

«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что, если Киев действительно хотел диалога, следовало выбрать закрытые каналы, а не мегафонную дипломатию. Он заявил, что публичные обращения преследуют цель заручиться поддержкой Запада и осложняют подготовку переговорного процесса.