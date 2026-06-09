Небензя: Зеленскому стоило отменить запрет на переговоры до письма Путину
Василий Небензя. Обложка © Постпредство России при ООН
Владимиру Зеленскому следовало сначала отменить собственный указ о запрете вести переговоры с Россией, а не публиковать «открытое письмо». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал это на заседании Совета Безопасности.
«Прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с президентом России», — сказал дипломат.
Небензя добавил, что, если Киев действительно хотел диалога, следовало выбрать закрытые каналы, а не мегафонную дипломатию. Он заявил, что публичные обращения преследуют цель заручиться поддержкой Запада и осложняют подготовку переговорного процесса.
4 июня Владимир Зеленский опубликовал письмо в адрес президента России с предложением обсудить пути урегулирования и с критикой российского руководства. Владимир Путин охарактеризовал обращение как содержащее «элементы хамства». Василий Небензя считает это письмо неуклюжей провокацией, показывающей неспособность к договору у правящих кругов в Киеве.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.