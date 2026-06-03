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Регион
3 июня, 18:59

Каллас вновь потребовала от России уступок в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в беседе с AFP в очередной раз потребовала от России пойти на уступки в переговорах по Украине. По её словам, Евросоюз не может выступать нейтральным посредником между Киевом и Москвой.

Каллас также пожаловалась, что война в Иране отвлекает внимание Соединённых Штатов, из-за чего переговорный процесс пока буксует. При этом она добавила, что Брюссель якобы не видит готовности России к реальному диалогу.

«Самое важное – это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — приводит агентство слова Каллас.

В Финляндии призвали Каллас вместо антироссийских санкций обратиться к психиатру
В Финляндии призвали Каллас вместо антироссийских санкций обратиться к психиатру

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдными требования Каи Каллас ограничить численность российских Вооружённых сил. По его словам, в её заявлении нет ни одной реальной мирной инициативы, а только голые ультиматумы, заведомо неприемлемые для Москвы. Константинов убеждён, что сейчас в Брюсселе заправляет «партия войны», нацеленная исключительно на продолжение конфликта.

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Юлия Сафиулина
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