Глава европейской дипломатии Кая Каллас в беседе с AFP в очередной раз потребовала от России пойти на уступки в переговорах по Украине. По её словам, Евросоюз не может выступать нейтральным посредником между Киевом и Москвой.

Каллас также пожаловалась, что война в Иране отвлекает внимание Соединённых Штатов, из-за чего переговорный процесс пока буксует. При этом она добавила, что Брюссель якобы не видит готовности России к реальному диалогу.

«Самое важное – это то, как мы можем подтолкнуть их к переговорам с украинцами, чтобы они также пошли на уступки, которые обеспечат безопасность Европы», — приводит агентство слова Каллас.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал абсурдными требования Каи Каллас ограничить численность российских Вооружённых сил. По его словам, в её заявлении нет ни одной реальной мирной инициативы, а только голые ультиматумы, заведомо неприемлемые для Москвы. Константинов убеждён, что сейчас в Брюсселе заправляет «партия войны», нацеленная исключительно на продолжение конфликта.