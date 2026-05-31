Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выдаёт абсурдные требования к России в распространённом в Евросоюзе письме. В этом заверил руководитель спикер парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости». По его словам, сейчас в Брюсселе доминирует «партия войны», которая нацелена на продолжение вооружённого конфликта.

«В заявлении Каллас нет реальных мирных инициатив, а одни ультиматумы. Все её требования абсурдны по своей логике и значит заведомо неприемлемы», — пояснил чиновник.

Он добавил, что точно также Владимир Зеленский занимается показухой, имитируя попытки достичь мира с Россией, но фактически усугубляя ситуацию.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах ЕС вынести на будущие переговоры по украинскому урегулированию пункт о лимитировании численности российских войск. Данное предложение прозвучало в ходе неформального совещания глав МИД стран Евросоюза на Кипре. По словам Каллас, подход к Москве должен быть зеркальным: условия для России необходимо сделать такими же, какие она сама пытается продиктовать Киеву. По мнению политолога, своими заявлениями Каллас стремится затянуть конфликт на Украине.