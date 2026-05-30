МИД России обратил внимание на противоречивые сигналы, исходящие от руководства западных стран относительно украинского конфликта. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Специалисты министерства наглядно показали разницу в заявлениях при помощи инфографики. В подборку попали цитаты ключевых фигур Европы, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Польши Дональд Туск и генсек НАТО Марк Рютте.



















Внешнеполитическое ведомство констатирует: последние полтора года представители Североатлантического альянса говорят совершенно противоположные вещи. С одной стороны, звучат тезисы о скорейшем запуске диалога с Москвой ради прочного мира.

С другой — тут же следуют призывы к наращиванию военного давления на Россию, бесперебойным поставкам оружия киевскому режиму и продолжению боевых действий «до победного конца». Такая двойственность ставит под вопрос искренность намерений европейских партнеров, подчеркнули в МИД.

Ранее к теме истоков кризиса обращался и российский лидер. Накануне Владимир Путин напомнил, что текущая ситуация является прямым следствием политики, проводимой западными государствами.